"У найближчих кабінетах": Буданов розповів про зв'язки розвідки в Кремлі

За словами глави ГУР, у 2014 році Україна повністю програла інформаційну війну, проте зараз перевага на нашому боці. Києву відомо про все, що планує Москва.

В України є свої достовірні джерела, які входять в оточення російського президента Володимира Путіна. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю агентству Reuters 14 липня.

За його словами, близькі до Кремля люди діляться інформацією з Києвом і українській стороні відомо про всі плани противника.

"У нас є свої джерела. Так би мовити, у найближчих кабінетах (до Володимира Путіна, — ред.). Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається", — ідеться в повідомленні.

Ділитися подробицями очільник ГУР не став, щоб нікому не нашкодити, однак зазначив, що його відомству вдалося передбачити російське вторгнення задовго до 24 лютого

Також Кирило Буданов зазначив, що українській розвідці вдалося перехопити опитування російського МВС про те, яку підтримку має глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин серед росіян. Усе це частина інформаційної війни.

З 2014 року Київ зробив свої висновки, коли Москва застала світ зненацька й окупувала українські території. Зараз ситуація змінилася.

"Інформаційну війну ми повністю програли 2014 року. А війну, що почалася (у 2022, — ред.) — ми почали тут зовсім по-іншому. І зараз росіяни програють інформаційну битву", — підсумував начальник ГУР МО.

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося, що під час заколоту "вагнерівці" дійшли до однієї з ядерних баз РФ. Кирило Буданов зазначив, що найманці хотіли отримати доступ до невеликих ядерних пристроїв радянського виробництва.