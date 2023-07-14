Мобілізація в Україні: що робити, якщо вам видали повістку та утримують у ТЦК та СП

Якщо військовозобов’язаний не ігнорував раніше повістку, його не мають права примусово доставляти у військкомат. Якщо сталося, що особу утримують у ТЦК та СП, вона може звернутися у поліцію або суд.

В Україні триває загальна мобілізація в умовах воєнного стану, і нерідко представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) порушують права військовозобов’язаних. Зокрема, людину можуть затримати посеред вулиці та примусово відправити проходити військово-лікарську комісію. Журналісти "РБК-Україна" зібрали поради юристів про те, що треба знати та як варто діяти в такому випадку.

Якщо вас примусово утримують у ТЦК та СП, не варто сперечатися або битися з представниками військкомату. Якщо ж тілесних ушкоджень або побоїв завдали вам, необхідно звернутися у поліцію.

Права військовозобов’язаного, якого примусово доправили в ТЦК та СП:

дізнатись про підстави затримання та утримання (отримати письмову відповідь);

звернутись у поліцію з вимогою захистити власні права та розібратись у ситуації;

вимагати надання безоплатного адвоката;

написати заяву про вчинення кримінального правопорушення за статтею "Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою".

За можливості потрібно зв’язатися з близькими або знайомими та попросити їх піти до суду того району, в якому знаходиться ТЦК та СП, і подати заяву слідчому судді про те, що з вами сталося.

Суд, отримавши дані про незаконне утримання особи органами держвлади, має постановити ухвалу. Згідно з нею особу зобов’язані доправити до суду, а також повідомити підстави її утримання.

Юристи радять нічого не підписувати та нікуди не йти, однак підкреслюють, що затримати людину можна лише за рішенням суду. Також правники не рекомендують проходити ВЛК до прояснення ситуації.

Представники ТЦК та СП мають право тільки вручати повістки. Затримання, обшуки, обмеження свободи пересування людини тощо можуть бути визнані незаконними діями з їхнього боку. Однак у випадку, якщо військовозобов’язаний вже отримував повістку та не прийшов самостійно у військкомат, його можуть за законом затримати та доставити у ТЦК та СП примусово.

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