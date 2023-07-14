Тільки членство в НАТО захистить Україну: гарантій і зброї замало, — Хойсген
За словами голови Мюнхенської конференції з безпеки Крістофа Хойсгена, "ізраїльська", "південнокорейська" та інші моделі не підходять для України. В Ізраїлю є ядерна зброя, а в Південній Кореї — американський військовий контингент.
Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген висловив сумніви щодо гарантій безпеки, які НАТО пообіцяло Україні. Про це повідомляє Bloomberg.
"НАТО — найуспішніша оборонна організація в історії. Ніхто не нападав на НАТО", — сказав він, додавши, що Україна виходить зі свого досвіду війни з Росією і розуміє, що наданих гарантій і озброєнь недостатньо, і "хоче бути під цією парасолькою".
Він також додав, що Німеччина змінила свою безпекову політику, почала активно постачати озброєння Україні, оскільки "єдина мова, яку розуміє Володимир Путін — це мова сили".
Будапештський меморандум 1994 року
"Коли я чую про гарантії безпеки, я дуже скептичний. Якщо ви пам'ятаєте 1994-й, коли був Будапештський меморандум: гарантії, надані Україні, передбачали, що якщо вони відмовляться від ядерної зброї, то їм гарантують національну безпеку, суверенітет, територіальну цілісність — і подивіться, що сталося. Тому гарантії безпеки — це не найкраще", — зазначив він.
"Ізраїльська, південнокорейська моделі"
На запитання про різні обговорювані моделі безпеки, у т.ч. "ізраїльську" і "південнокорейську", Крістоф Хойсген сказав: "Ізраїль володіє ядерною зброєю, у Південній Кореї розміщений американський контингент — це невідповідне порівняння. Єдина гарантія [безпеки для України] — це членство в НАТО", — додав він.
Зеленський зберігає гарну міну за поганої гри
"Завдання Зеленського — захистити свій народ. Він розуміє, що йому потрібні союзники, і часом йому доводиться вдавати, що все добре, і водночас у глибині душі все ж таки залишатися незадоволеним", — пояснив Хойсген.
За його словами, зараз потрібно швидко постачати озброєння, щоб наступ виявився успішним, зазначив експерт, пояснивши, що за умови успішного контрнаступу, становище, яке склалося в Україні, буде зовсім іншим — тоді з Путіним можна буде розмовляти з позиції сили.
Провальний саміт НАТО для України?
За словами Хойсгена, у Вільнюсі прозвучав "не той меседж, який би нам хотілося почути". Хотілося б менше роз'єднання, але в кінцевому підсумку буде більше зброї на полі бою.
Водночас Хойсген не вважає саміт провальним, він зазначив, що у сторін були різні очікування. Суть же оголошених гарантій, за його словами, зводиться до постачання більшого обсягу озброєнь: танків, ракет (Франція пообіцяла далекобійні ракети, наприклад).
Нагадаємо, що в РНБО пояснили слова голови Міноборони Великої Британії Бена Воллеса про те, що "Захід не Amazon".
Також повідомлялося, що Зеленський повернувся з Вільнюса з "важливим пакетом гарантій", а шлях України до НАТО скоротився з двох до одного кроку.