Загинув під Бахмутом: журналіста AFP посмертно нагородили найвищим орденом Франції (фото)

Колеги описували Армана Солдіна як "завжди серйозного" репортера, який "знімав максимально близько" навіть у найскладнішій місцевості.

Відеорепортера французького агентства AFP Армана Солдіна посмертно нагороджено орденом Почесного легіону, що є найвищою відзнакою Франції. Про це йдеться на офіційному сайті французького уряду.

У заяві Міністерства культури зазначено, що журналіст "загинув під час виконання службових обов'язків".

За даними France 24, життя Армана Солдіна обірвалося внаслідок обстрілу російськими "Градами" під Бахмутом. Він був у групі з п'яти репортерів AFP, які супроводжували українських солдатів у районі села Часів Яр.

"Ми зворушені цією нагородою для Армана", — сказав директор відділу новин AFP Філ Четвінд.

Як зазначають журналісти, Арман Солдін був відомий своїм гуманізмом і любов'ю до тварин. Колеги описували його, як "завжди серйозного" журналіста, який "знімав максимально близько" навіть у найскладнішій місцевості.

Арман Солдін врятував їжака, знайденого в окопі Фото: Twitter

Нагадаємо, що про загибель Армана Солдіна стало відомо 9 травня 2023 року. В AFP зазначили, що вбивство відеорепортера яскраво показує ризики та небезпеки, з якими щодня стикаються журналісти, висвітлюючи конфлікт в Україні.

На згадку про репортера українська організація із захисту тварин UAnimals оголосила грант на 100 тисяч гривень для притулків і волонтерів, які рятують їжачків. Напередодні журналіст поділився із зоозахисниками історією про те, як він із колегами вилікував і випустив на волю знайденого в окопі знесиленого їжачка.