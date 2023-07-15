"Мали подякувати Україні": Джонсон розкритикував НАТО після саміту у Вільнюсі (відео)

За словами колишнього британського прем'єра, немає нічого дивного в тому, що Володимиру Зеленському було важко приховати розчарування підсумками саміту НАТО.

Країни Північноатлантичного Альянсу повинні були продемонструвати на саміті у Вільнюсі повагу і вдячність Україні у зв'язку з її опором Російській Федерації. Про це написав колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй колонці в Daily Mail 14 липня.

Експолітик зазначив, що українці б'ються не тільки за свою незалежність, а й за всі демократичні країни, які можуть зазнати залякування або вторгнення з боку інших держав.

На думку Джонсона, жодна країна не зробила і не доклала більше зусиль, ніж Україна, щоб продемонструвати свою готовність до членства в НАТО, тому в Альянсі повинні були дати Києву чіткий "графік" щодо членства.

"Цього тижня лідери НАТО повинні були висловити свою колективну повагу і вдячність за героїчний опір України в боротьбі, в якій жодного солдата НАТО не було поранено або вбито", — сказав Джонсон.

Борис Джонсон про членство України в НАТО

"Усе, що українці отримали цього тижня, — це "запрошення" вступити в НАТО, "коли союзники домовляться і коли будуть виконані умови". Не дивно, що спочатку президенту Зеленському було важко приховати своє розчарування", — заявив експрем'єр.

Борис Джонсон також написав, що нерішучість НАТО щодо України спонукала Володимира Путіна на вторгнення, оскільки він думає, що є шанс повернути Київ під вплив Москви.

Раніше, 12 липня, Борис Джонсон застеріг США від "втоми" від України. Він також сказав, що не може бути "жодних виправдань" для відтермінування вступу України до НАТО.

Нагадаємо, що після відходу з політики Борис Джонсон працює в журналістиці і веде щотижневу колонку в газеті Daily Mail. За даними ЗМІ, за цю діяльність він отримує "дуже високу шестизначну суму".