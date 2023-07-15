Можна легально купити: представлено робота-собаку з вогнеметом для випалювання окопів (відео)

На думку військових оглядачів, такий робот-вогнеметник у поєднанні з дронами має страхітливий вигляд, особливо для тих, хто засів у траншеях.

Американська приватна компанія Throwflame пропонує до замовлення комбінований робот-собаку з вогнеметом під назвою Thermonator. Ця розробка, вільно доступна на цивільному ринку США, є воістину жахливою відповіддю на питання, як очистити ворожі окопи від противника. Про це 15 червня пише Defense Express.

Компанія також опублікувала промовідео, на якому продемонстровано робочий зразок, який можна отримати в третьому кварталі цього року. Слід зазначити, що це не військова зброя, оскільки в США обіг вогнеметів ніяк не регулюється.

Сам робот-собака оснащений вогнеметом ARC Flamethrower, що вирізняється компактними розмірами й дальністю до 10 метрів, а також має "фішки", як-от дистанційне керування через Wi-Fi.

На думку військових оглядачів, ця розробка є жахливою і є однією з відповідей на виклики окопної війни. Журналісти зазначають, що піхотні вогнемети були вперше використані німцями в 1915 році під час Першої світової війни під Верденом. Перший досвід застосування призвів до їхнього швидкого поширення та появи в інших країнах.

Розквіт використання вогнеметів припав на Другу світову війну, але величезний ризик для самого вогнеметника, що ніс вогненну суміш на спині, а також для всіх, хто перебував поруч, призвів до появи вогнеметних танків. Потім за часів Холодної війни на їхню зміну прийшли реактивні піхотні вогнемети, такі як "Шмель" у СРСР — практично гранатомети з термобаричною гранатою.

"Але у випадку поєднання наземного дрона, який має значну автономність і прохідність на складній місцевості, така зброя справді маэ страшний вигляд. Водночас питання, коли така розробка з'явиться, було лише питанням часу, бо зараз багато розробників озброєння вже поєднують роботів-собак зі стрілецьким озброєнням", — зазначають військові оглядачі.

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося, як українські військові за допомогою безпілотного летального апарата розправилися з російським вогнеметом "Шмель".

Раніше, 9 липня, 1-й окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" імені Дмитра Коцюбайла показали бойову роботу українських бійців, які завдали удару по позиціях противника за допомогою трофейної важкої вогнеметної системи ТОС 1А "Солнцепек".