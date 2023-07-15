"Не стримали емоцій": в Одеському військкоматі прокоментували жорстке затримання чоловіка

В обласному ТЦК і СП повідомили, що чоловік знімав на відео розгортання мобільного блокпоста, а на зауваження військових реагував агресивно.

В одеському військкоматі прокоментували відео з жорстким затриманням цивільного, яке раніше з'явилося в мережі. Керівництво визнало, що їхні співробітники перевищили повноваження, силоміць притиснувши хлопця до землі посеред вулиці та доставивши його до військкомату. Заяву опублікували у Facebook Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У військкоматі пояснили, що їхні співробітники не змогли "стримати емоції" і застосували силу, оскільки хлопець знімав на відео, як бійці Нацгвардії розгортали мобільний блокпост, що "суворо заборонено нормами правового режиму воєнного стану". Коли співробітники ТЦК зробили зауваження, він поводився агресивно і погрожував військовим.

У військкоматі також визнали, що районний ТЦК намагався приховати свою причетність до інциденту, але командування наполягло на перевірці всіх обставин, які призвели до суспільного резонансу.

"За результатами службової перевірки виявлено і тих, хто перевищив службові повноваження, і порушення у використанні необлікованого транспортного засобу. Винних посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності та переведено до бойових підрозділів, де вони зможуть спрямувати силу та міць на боротьбу з ворогом", — повідомили у військовому відомстві.

Військкомат визнав, що його співробітники перевищили повноваження, застосувавши силу і доставивши хлопця у військкомат. При цьому "районний ТЦК намагався приховати свою причетність до інциденту". Винні понесуть дисциплінарну відповідальність і будуть переведені в бойові підрозділи.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео, на якому люди у військовій формі затримують цивільного. Чоловік чинить опір, однак йому завдають удару та притискають ногою до землі. Зрештою люди у формі штовхають затриманого до жовтого мікроавтобуса.

В Одеському обласному ТЦК не одразу підтвердили, що люди у військовій формі — співробітники військкомату. А керівник пресцентру Об'єднаного координаційного пресцентру Південних сил оборони Наталія Гуменюк зазначила, що транспортний засіб на відео не належить військкомату.

Також Фокус писав, що 3 липня в Міноборони пообіцяли різко реагувати на скандали зі співробітниками ТЦК. Їх каратимуть за ганебну поведінку і порушення прав громадян.