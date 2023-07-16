На тлі війни в Україні: США шукають способи для боротьби з дронами-камікадзе

Представлені на випробуваннях пристрої з легкістю мають пригнічувати роботу БПЛА противника й уникнути наслідків у вигляді руйнувань. Перший звіт про результати в Пентагоні нададуть до кінця липня.

Повномасштабна війна РФ проти України змушує Сполучені Штати Америки шукати нові способи боротьби з різними дронами-камікадзе. Уже проводяться перші випробування з протидії. Про це пише видання Defense News.

Відбувалося навчання на випробувальному полігоні Юма в Аризоні. Там Пентагон розглядав варіанти того, як можна було б допомогти Україні в боротьбі з ворожими безпілотниками, які останній рік активно використовуються Російською Федерацією в мирних містах.

На випробуванні у США був представлений мобільний радіочастотно-інтегрований MORFIUS виробництва Lockheed Martin, який здатний придушити ворожі БПЛА.

Його запускають зі спеціальної установки, після чого MORFIUS підлітає до цілі в небі і за допомогою електромагнітного імпульсу знищує дрон-камікадзе.

Також американці провели випробування ракети з лазерним наведенням LMM. Вона може вразити дрон із дистанційного детонатора за допомогою боєголовки.

Уже наприкінці липня Пентагон повинен буде надати звіт про виконану роботу, поділитися результатами випробування, а також підрахувати попередній бюджет для того, щоб створити прототип зброї, яка в майбутньому зможе знищувати безпілотники в небі.

Коли саме це станеться і чи дістануться такі пристрої українським військовим — поки що невідомо.

"Хоча докладні результати демонстрації не обговорюються, було зазначено, що план полягає в тому, щоб якомога швидше вивести прототипи на польові випробування або провести оперативні оцінки для забезпечення можливостей. Також особливий інтерес до проєкту виявляють партнери та союзники США", — йдеться в повідомленні.

Наступні випробування відбудуться лише в червні 2024 року.

Нагадаємо, 14 липня повідомлялося, що в Україні створили компактний дрон-детектор. Він здатний своєчасно виявити безпілотники-розвідники, дрони-камікадзе та ударні БПЛА і забезпечує оперативну реакцію на потенційні загрози.