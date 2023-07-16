Через атаку дронів: у Брянську вдруге горить військовий госпіталь (відео)

За даними росЗМІ, госпіталь спалахнув через нібито атаку дронами. Над містом піднявся стовп диму.

У неділю, 16 липня, у Брянську сталася пожежа у військовому госпіталі для ветеранів. Примітно, що будівля горить не вперше. Про це повідомляє російський Telegram-канал SHOT.

Спочатку повідомлялося, що госпіталь спалахнув через нібито атаку дронами. Пізніше пропагандисти уточнили, що в госпіталі нібито загорілося будівельне сміття, а вогонь загасили до приїзду пожежників.

Інформація щодо постраждалих і причини пожежі уточнюються. На кадрах з місця події видно, що площа загоряння досить велика. Здійнявся величезний стовп диму.

Наразі екстрені служби намагаються ліквідувати пожежу.

Українська сторона ніяк не відреагувала на інцидент.

Зазначається, що пожежа в споруджуваному військовому госпіталі в Брянську вже траплялася місяць тому. Спочатку схилялися до версії про диверсію, але потім заявили, що загоряння сталося, коли будівельники заливали бітум.

Нагадаємо, що 13 липня в РФ через атаку безпілотника прогримів вибух на заводі "Консервсушпром" у Брянській області, де виготовляють сухпайки для російської армії.

А 4 липня українські військові за допомогою безпілотних летальних апаратів 4 липняатакували лінію електропередач, підстанцію і прикордонний пункт у Брянській області.