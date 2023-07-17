Кого можуть повторно мобілізувати: пояснення юриста

Раніше встановлена у батьків дружини інвалідність давала відстрочку від військової служби. Однак, як пояснив правник, після внесених у закон змін коло звільнених через це осіб, яких не зможуть мобілізувати знову, звузилось.

Ситуація з правом на відстрочку через батьків дружини з інвалідністю "докорінно змінилась". Чоловіків, звільнених з цієї причини з військової служби, можуть повторно мобілізувати. Юрист Андрій Межирицький пояснив, кому це загрожує.

Адвокат проінформував, що у закон додали застереження, яке позбавляє чоловіка шансів на відстрочку. Відтепер військовозобов’язаний може бути звільнений "за відсутності інших осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати". Згідно з Сімейним кодексом, цей обов’язок виникає у повнолітньої доньки осіб з інвалідністю, тобто дружини.

"Отже, право на відстрочку в такій ситуації може виникати, якщо дружина є непрацездатною, тобто пенсійного віку, або сама вона має інвалідність (але тут працює вже інша підстава)", — зазначив Межирицький.

Правник повідомив, що звільнений в запас чоловік у зв’язку з інвалідністю батьків дружини тепер втрачає право на відстрочку. Отже, якщо з моменту звільнення з військової служби минуло понад пів року, військовозобов’язаного можуть мобілізувати знов.

Нагадаємо, 14 липня Фокус писав про те, як діяти в разі примусового утримання у ТЦК та СП. Юристи радять нічого не підписувати та звертатися через родичів у районний суд.

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