"Підривати їхні будинки": Медведєв після атаки на Кримський міст закликав боротися з "терористами"

За словами колишнього російського президента, жодні міжнародні санкції та залякування не допоможуть розв'язати проблему, тому він бажає використовувати мову сили з негуманними методами.

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації та експрезидент Дмитро Медведєв відреагував на нові вибухи на Кримському мосту. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 17 липня.

За його словами, російський і світовий досвід нібито показують, що з терористами не можна і неможливо боротися за допомогою міжнародних санкцій або залякувань.

Дмитро Медведєв вважає, що в таких випадках єдиний вихід — мова сили, яка передбачає персональні й абсолютно негуманні методи.

"Тому треба підривати їхні власні будинки та будинки їхніх родичів. Шукати та ліквідовувати їхніх подільників, відмовляючись від прісної ідеї судового процесу над ними. Але головне — знищувати вище керівництво терористичних формувань", — йдеться в повідомленні.

Колишній російський президент переконаний, що винних потрібно шукати в будь-якому разі, де б вони не ховалися, хоч це і нібито складно.

Примітно, що рівно рік тому, 17 липня 2022 року, Дмитро Медведєв обіцяв Україні влаштувати судний день, якщо по Кримському півострову завдаватимуть ударів. За його словами, наслідки мали бути невідворотними і важкими.

"Якщо щось подібне станеться, для них усіх там одномоментно настане Судний день. Дуже швидкий і важкий. Сховатися буде дуже складно", — йдеться в повідомленні.

Також відреагував на НП на Кримському мосту прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. Він зазначив, що Кремлю нібито відомо, хто стоїть за атакою і буде проведено розслідування.

"Якщо брати кінцеву перспективу, то відповіддю буде досягнення цілей війни", — вважає він.

Вибухи на Кримському мосту: подробиці

Нагадаємо, 17 липня посеред ночі на Кримському мосту пролунали гучні вибухи, у зв'язку з чим екстрено довелося перекрити рух. Унаслідок атаки загинуло двоє людей — подружня пара з Бєлгородської області. Разом із ними була 14-річна донька, яка отримала травму голови.

У Національному антитерористичному комітеті (НАК) після цього заявили про відкриття кримінальної справи за статтею "Теракт" і звинуватили в цьому українську сторону.