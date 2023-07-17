РФ буде змушена покинути частину України, якщо Кримський міст буде сильно пошкоджений, — майор СБУ

За словами Віктора Ягуна, близько 30% забезпечення для російських окупантів в Україні йде через Крим, а це означає, що вони будуть змушені оперативно ухвалювати рішення про відхід із Херсонської та Запорізької областей.

Якщо Кримський міст буде або повністю зруйновано, або частково пошкоджено, тоді російські окупанти покинуть низку окупованих територій України. Про це заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в ефірі телеканалу Freedom 17 липня.

За його словами, за такого сценарію ймовірність швидкого звільнення Херсонської та Запорізької областей значно зросте, адже противник використовує цей напрямок для поповнення резервів і боєприпасів.

"Наразі забезпечення 30% всього угруповання, яке перебуває в Україні, йде через Крим, з тих 30%, це 90% через міст іде. Гарантувати постійне забезпечення угруповання, яке знаходиться в Криму, а також південні угруповання — Запорізької та Херсонської областей, за допомогою плавзасобів — неможливо", — ідеться в повідомленні.

Після цього близько півтора мільйона людей можуть залишитися також без продовольчого забезпечення, оскільки альтернативні шляхи для росіян закриті — міст у Чонгарі фактично зруйнований, а узбережжя під повним вогневим контролем.

"Якщо так станеться, їм треба проявляти "добру волю" і принаймні йти з окупованих територій Запорізької та Херсонської області. Це стане питанням номер один для противника", — продовжив Віктор Ягун.

Крім того, це стане великим ударом по іміджу і стратегії РФ.

Нагадаємо, 17 липня в СБУ офіційно прокоментували удар по Кримському мосту. У відомстві зазначили, що норми міжнародного права дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога в окупованому Криму.