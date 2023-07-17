"У зв'язку з НП на Кримському мосту": Пушилін заявив про скасування комендантської години на Донбасі

За словами лідера т.зв. "ДНР", комендантська година скасовується для того, щоб прискорити проходження КПП. Схожий "документ" підписав і голова окупаційної адміністрації Херсонщини.

Очільник бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про скасування комендантської години на окупованих територіях для оперативного слідування проїжджаючих. Про це стало відомо з його Telegram-каналу.

"Із головою Республіки Крим Сергієм Аксьоновим на зв'язку: обговорили взаємодію в організації руху сухопутним коридором, який проходить по ДНР", — пише він.

Як стало відомо із заяви пропагандиста, запроваджується низка заходів, які забезпечать прискорення проходження контрольно-пропускних пунктів на адміністративному кордоні.

За словами Пушиліна, він доручив профільним відомствам забезпечити наявність палива на АЗС на шляху прямування і наявність супутніх товарів.

"Усім пасажирам, які в'їжджають на територію Донецької Народної Республіки, у роумінгу надходитиме СМС із повідомленням, де буде зазначено адресу сайту з інформацією про те, якими послугами та де можна скористатися на шляху прямування. Проїзд сухопутним коридором буде цілодобовий (комендантська година тимчасово не діє), при цьому заходи безпеки посилено", — додав він.

Також Пушилін заявив, що у зв'язку із сьогоднішньою "НП на Кримському мосту" він підписав указ "Про комендантську годину на території Херсонської області".

Жителям окупованих територій запропонували альтернативний маршрут для виїзду.

Маршрут для виїзду з окупованих територій

Також із подібною заявою виступив і гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.

"З метою забезпечення можливості цілодобового транзитного руху пасажирів і вантажів через Херсонську область з території Республіки Крим до Ростовської області скасували дію комендантської години, до відповідного мого указу, на маршрутах руху: Джанкой — Чонгар — Новоолексіївка — Мелітополь; Армянськ — Чаплинка — Асканія-Нова — Новоолексіївка — Мелітополь, — пише він.

Сальдо підписав указ

Вибухи на Кримському мосту: подробиці

Нагадаємо, 17 липня посеред ночі на Кримському мосту пролунали гучні вибухи, у зв'язку з чим екстрено довелося перекрити рух. Унаслідок атаки загинуло двоє людей — подружня пара з Бєлгородської області. Разом із ними була 14-річна донька, яка отримала травму голови.

У Національному антитерористичному комітеті (НАК) після цього заявили про відкриття кримінальної справи за статтею "Теракт" і звинуватили в цьому українську сторону.