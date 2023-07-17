"Круговий захист": ЗС РФ показали БМП для оборони від дронів (фото)

Імпровізований захист бронетехніки від дронів-камікадзе стає все масштабнішим. Від "мангалів" на башті в РФ перейшли до обшивання всього корпусу саморобними виробами.

Російська армія все далі заходить у спробах захистити бронетехніку від ударів дешевих дронів-камікадзе. У мережі опублікували фотографію, ймовірно, БМП із круговими надбудовами. Про це передає проєкт Oryx, на якому ведуть облік втрат у російсько-українській війні.

У соціальних мережах опублікували кадри машини, яка повністю дообладнана саморобним захистом. Сітки, камуфльована сітка та металеві елементи встановлені на весь корпус і башту. Вони повністю покривають техніку.

БМП має круговий саморобний захист

Раніше схожу конструкцію вже помічали щонайменше на одному танку. Ймовірно, подібні саморобні вироби зʼявлятимуться й надалі через широке застосування ЗСУ невеликих дронів-камікадзе. Вартість бронетехніки в десятки разів вища, ніж коптера з вибухівкою.

Машина на фотографіях має настільки багато конструкцій, що аналітики мають труднощі із тим, щоб встановити конкретну модель БМП.

Нагадаємо, 19 червня ЗМІ писали, що в РФ запустили в серію танки Т-80БВМ із "мангалми" на башті. Вони мають захищати бронетехніку від БПЛА.

29 червня ЗМІ повідомляли, що у військах РФ зʼявився новий тренд на імпровізований захист, який полягає в тому, щоб обшивати танк сіткою.