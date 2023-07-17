"Продовжимо робити неможливе": "Рамштайн-14" відбудеться вже завтра, — Резніков

За словами глави українського оборонного відомства, будучи наполегливими, можна домогтися поставок нових видів озброєнь, як це вже відбувалося раніше.

Чотирнадцяте засідання міністрів оборони країн-союзниць України у форматі "Рамштайн" відбудеться 18 липня. Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков у своїй колонці для LIGA.net.

Як зазначає Олексій Резніков, за кожним видом зброї, яку вже використовують на фронті, йому доводилося чути від іноземних партнерів "ні, цього не буде, це неможливо".

"За фактом — можливо, але свого часу і за умови нашої наполегливості. 18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі Рамштайн", — підсумував міністр оборони України.

Коментуючи саміт НАТО у Вільнюсі, Олексій Резніков заявив, що Україна повинна освоїти "мистецтво можливого" в міжнародних питаннях на якісно іншому рівні. За його словами, не варто розцінювати як "зраду" відсутність однозначних формул.

"На рівні фундаментальних речей, правової рамки та практичної роботи результати дуже позитивні", — прокоментував підсумки саміту НАТО міністр.

Чим закінчився "Рамштайн-13"

Тринадцяте засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 15 і 16 червня. За підсумком було анонсовано навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16. Повідомлялося, що спершу будуть навчання під керівництвом фахівців з Нідерландів і Данії. Далі приєднаються й інші країни.

Крім того, глави оборонних міністерств Великої Британії, Данії, Нідерландів і США підтвердили термінове відправлення Україні сотні зенітних ракет малої та середньої дальності для систем ППО, а представники Канади та Італії оголосили про нові пакети військової допомоги для ЗСУ.

Раніше, 25 травня, глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що Контактна група загалом виділила $65 мільярдів доларів у вигляді оборонної допомоги. Це дозволило зламати плани глави Кремля Володимира Путіна щодо України.

Член парламенту Великої Британії Алісія Кернс 1 травня також запропонувала організувати "економічний "Рамштайн" для України. За її словами, потрібно позбавити главу Кремля можливості фінансувати напади на цивільне населення.