"Не може бути захищений": експерти висловилися про "долю" Кримського мосту (відео)

За даними військових експертів, українська сторона зацікавлена у блокуванні та руйнуванні транспортного сполучення з Криму до РФ. Росія ж вживає всіх запобіжних заходів, щоб уникнути цього, але безрезультатно.

Російська Федерація не може повністю захистити Кримський міст від ракетних ударів і подальших пошкоджень. Про це повідомляє видання DW, посилаючись на слова військових експертів.

"Курортний сезон у самому розпалі. До Криму вирушило досить багато росіян, і зворотний шлях для них перекрито. Цікаво й те, як відреагував російський уряд. У російських ранкових новинах про руйнування мосту спочатку не говорили, а зосередилися на тому, що якусь постраждалу дівчинку успішно вивезли і лікують. Мовляв, усе, так би мовити, під контролем, і нікому нічого не загрожує", — заявив представник аналітичного центру бундесверу GIDS Буркхард Майснер.

Крім того, останні події на Кримському мосту прокоментував і Герхард Манготт, професор міжнародних відносин Інсбрукського університету.

"Це показує, що Кримський міст не може бути повністю захищений, і що російська сторона, хоча і вжила безліч запобіжних заходів, не може захистити його від деяких видів зброї", — зазначив він.

Експерт додав, що для російської сторони дуже дороге сполучення з Кримом, яке зараз перервано.

"Міст є важливим маршрутом постачання російських військ у Криму і на півдні України, і саме тому і Київ дуже зацікавлений у блокуванні та руйнуванні цього транспортного сполучення", — сказав Герхард Манготт.

Що відомо про руйнування на Кримському мосту

Близько 3-ї години ночі на Кримському мосту стався вибух, унаслідок якого пошкоджено перегін для автотранспорту. За однією з версій, опублікованою росЗМІ, атаку могли здійснити надводні дрони.

Утім, на березі Красноградського краю виявили уламки безпілотника невідомого походження. Російський військкор Коц припустив, що це міг бути БПЛА, причетний до вибуху на мосту.

Тим часом СБУ опублікувало офіційну заяву щодо інциденту на мосту. Речник служби Арте Діхтяренко пояснив, що всі деталі атаки будуть відомі після перемоги, а поки що навів слова очільника СБУ Василя Малюка: Кримський міст — законна ціль для Сил оборони, оскільки є транспортною артерією для російської армії.