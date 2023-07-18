Заколот Пригожина: у РФ посилюють апарат безпеки і проводять чистки командування армії, — ISW

За словами аналітиків, у Держдумі РФ розглядають законопроєкт, який дозволить Росгвардії використовувати важке озброєння. Йдеться про транспортну авіацію, бронетранспортери, комплекси зв'язку, катери, інженерне обладнання та інше.

У Кремлі намагаються консолідувати весь апарат внутрішньої безпеки навколо структур Росгвардії після військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни.

У звіті від 17 липня йдеться про те, що депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн сказав, що спецпідрозділи "Грім" Федеральної служби з контролю за обігом наркотиків офіційно передано в управління Росгвардії.

"Рішення про передачу "Грома" Росгвардії підкреслює бажання Кремля консолідувати під командуванням Росгвардії ефективні сили для боротьби з заколотниками", — зазначили аналітики.

Ба більше, у Державній думі РФ заявили, що розглядають законопроєкт, який дозволить Росгвардії використовувати важке озброєння. Для цього там планують змінити федеральний закон "Про війська національної гвардії Російської Федерації". Йдеться про транспортну авіацію, бронетранспортери, комплекси зв'язку, катери, інженерне обладнання та інше.

За словами аналітиків, кілька "гравців" у сфері внутрішньої безпеки Росії висловили занепокоєння і невдоволення передачею "Грому" в розпорядження Росгвардії. Ба більше, такі ініціативи можуть спричинити посилення напруженості всередині РФ.

Також повідомлялося, що в Росії відсторонили генерала, який відповідав за Бахмут. Російські блогери стверджують, що командира тульської 106-ї дивізії, генерал-майора Володимира Селіверстова відсторонили через його суперечки з командуванням ЗС РФ.

Крім того, розвідка Естонії заявила, що Путін "усунув" 28 високопоставлених офіцерів після заколоту Пригожина. За інформацією глави розвідки Естонії Марго Гросберга, затримано заступника генерала Суровікіна, генерал-полковника Андрія Юдіна, генерала ГРУ і заступника міністра оборони з тилу. Самого Суровікіна вважають "безвісти зниклим".