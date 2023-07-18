Не для всіх: російські окупанти відновили рух Кримським мостом (відео)

За даними віце-прем'єра Росії Марата Хуснулліна, було розроблено спеціальну схему організації дорожнього руху по мосту, що дало змогу відкрити одну смугу напрямку для легкових машин.

У Росії заявляють, що в ніч на 18 липня рух автотранспорту Кримським мостом відновлено в реверсивному режимі по крайній правій смузі напрямку Тамань-Керч. Про це стало відомо з повідомлення віцепрем'єра Росії Марата Хуснулліна в Telegram.

Пост Марата Хуснулліна

"Як і доповідали сьогодні президенту, у найкоротші терміни підготували міст до запуску. Провели попередню діагностику конструкцій прогонових будов, яка підтвердила, що їхній стан дозволяє запустити рух", — повідомив він.

Також Хуснуллін зазначив, що було розроблено спеціальну схему організації дорожнього руху по мосту. Перед тим, як ухвалити рішення про можливість відкриття руху, за його словами, проліт додатково випробували.

"Також організували штучне освітлення на пошкоджених прольотах за тимчасовою схемою, під час ремонтних робіт воно буде повністю відновлено. Спасибі Росавтодору, дорожникам, будівельникам і всім, хто зараз працює над забезпеченням руху, за хорошу роботу в найкоротші терміни!", — додав він.

Що відомо про пошкодження Кримського мосту

17 липня росЗМІ написали про те, що ЗСУ намагалися зруйнувати дронами дві частини Кримського мосту. За версією медіа, один із них не впорався із завданням, оскільки його потужності не вистачило, щоб зруйнувати прольоти, якими проходить дорога для автомобілів. А другий дрон-камікадзе, що прямував до залізничних колій, вибухнув у повітрі й не завдав Керченському мосту жодних пошкоджень.

Глави окупаційних адміністрацій ухвалили свої рішення у зв'язку з вибухом на Кримському мосту, який стався вранці 17 липня 2023 року. Унаслідок вибуху пошкоджено два перегони мосту, тож унеможливився рух автомобілів із Кримського півострова до Краснодарського краю РФ.

Нагадуємо, росЗМІ припускають, що атаку на Кримський міст могли здійснити за допомогою морських дронів, створених на основі модернізованих квадроциклів. При цьому стверджують, що уламки квадроцикла виявлено біля 145-ї опори мосту.