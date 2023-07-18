Вибухи в Криму: окупанти заявили про масовану атаку БПЛА на півострів

За словами "влади", загалом було 28 повітряних цілей, а в атаці Міноборони РФ традиційно звинуватило українську сторону.

Так звана "влада" окупованого Криму заявила про атаку безпілотників на півострів, але ППО нібито відбила всі спроби. Про це пише "глава" Криму Сергій Аксьонов у своєму Telegram-каналі 18 липня.

За його словами, російські військові змогли уникнути наслідків атаки, а ось громадян на території півострова закликали зберігати спокій і довіряти виключно офіційним джерелам.

"Вночі на сході Криму силами ППО збито 9 БПЛА, ще 19 — подавлено засобами РЕБ. Постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

У Росії знову заявляють про атаку на Кримський півострів Фото: Скриншот

У російському Міноборони також пишуть про атаку безпілотників, які нібито минулої ночі атакували Кримський півострів. Традиційно в цих діях влада звинуватила українську сторону.

"Сьогодні вночі зупинили спробу київського режиму здійснити терористичну атаку 28 безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території півострова Крим", — ідеться в повідомленні.

Вибухи на Кримському мосту: подробиці

Останнім часом на території півострова відносно неспокійно. У ніч на понеділок 17 липня місцеві жителі могли чути гучні вибухи в районі незаконної споруди через Керченську протоку.

У Російській Федерації після цього заявили, що міст був нібито атакований двома українськими надводними безпілотниками, що призвело до нових руйнувань. У зв'язку з цим у Національному антитерористичному комітеті (НАК) завели кримінальну справу за статтею "Теракт".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР МО) прокоментували звинувачення і розповіли, хто насправді може бути причетний до НП.

"Не можемо ні підтвердити, ні спростувати. До цього точно причетний ра**стський режим і особисто Путін, який віддав наказ про анексію Криму, про вторгнення в Україну. Це наслідок цих подій безумовно", — зазначив представник відомства Андрій Юсов.