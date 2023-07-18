Хто перший отримає повістки з 1 серпня: у ТЦК розповіли про зміни в мобілізації

За даними адвокатів, повістки вручають особисто під підпис за місцем проживання військовозобов'язаного. Також повістку може вручати роботодавець, якщо відповідний наказ надійшов від начальника районного/обласного ТЦК.

В Україні з 24 лютого 2022 року триває загальна мобілізація та воєнний стан. Велика кількість чоловіків і жінок були призвані на службу для протидії російській агресії. З метою відновлення втрат на передовій постійно проводиться мобілізація нових сил. Як повідомив представник обласного Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін, повістки на вулицях вручають тому, що чоловіки ВПО порушують правила військового обліку та не стають на військовий облік за новим місцем проживання.

Під час загальної мобілізації та воєнного стану, кожен чоловік віком від 18 до 60 років розглядається як такий, що потенційно підлягає призову на військову службу, і може бути відправлений на фронт для протистояння російській агресії в Україні. Для проведення мобілізації необхідно мати інформацію про наявність призовних ресурсів на території, за яку відповідає місцевий центр мобілізації та соціальної підтримки. Щоб бути врахованим у списку для призову, чоловік має бути зареєстрований у військкоматі за місцем проживання та надати актуальні відомості про себе.

Процес обліку регулюється Постановою КМУ № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів та уточнює попередні правила і включає кілька оновлень". Після зміни місця проживання, чоловіки зобов'язані протягом п'яти днів зареєструватися у військкоматі територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за новим місцем проживання.

Як повідомив представник обласного Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін, повістки на вулицях вручають тому, що чоловіки ВПО порушують правила військового обліку та не стають на військовий облік за новим місцем проживання.

Чому повістки вручають на вулиці

Військовий пояснює, що не всі призовники інформують про внесення змін до своїх даних, включно з місцем фактичного проживання.

"Можуть бути й об'єктивні підстави, це ВПО, у яких не було можливості там знятися з військового обліку і тут стати. Але багато громадян, які переїхали умовно до Києва, там вони живуть, працюють і за місцем проживання ми не знаходимо цієї людини. Тому як метод оповіщення військовозобов'язаних, почалися вручення в людних місцях. Це в рамках закону", — заявив він.

Згідно з Постановою № 1487, такі організації здійснюватимуть військовий облік:

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки;

Роботодавці;

Дипломатичні установи за кордоном.

Однак процес вручення повісток не повністю регулюється законом. Відповідно до пункту 32, повістки мають бути вручені особисто під підпис військовозобов'язаного за місцем його проживання. Крім того, роботодавець також може вручити повістку, якщо отримав відповідний наказ від начальника районного або обласного Територіального центру комплектування.

Хто має стати на військовий облік військовозобов'язаних в Україні

Згідно зі Статтею 22 Закону "Про мобілізаційну підготовку", чоловіки не можуть змінювати місце проживання без отримання дозволу від начальника Територіального центру комплектування (ТЦК). Це обмеження пов'язане з необхідністю підтримання актуальності інформації про місце проживання військовозобов'язаних для цілей військового обліку та своєчасного вручення повісток та інших документів.

Як зазначає адвокат Богдан Пересада, це обмеження дуже погано прописано в законодавстві.

"Це питання погано врегульоване. Якщо слідувати зазначеній нормі, то будь-який виїзд з місця проживання можливий тільки з дозволу військкомату. Річ у тім, що ця норма не конкретизує, що саме є "місцем проживання", з якого заборонено виїжджати. Мається на увазі місто, вулиця, район чи районний центр або область", — підкреслює він.

Згідно з частиною 4 статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" у воєнний час призовникам, військовозобов'язаним і резервістам забороняється залишати місце проживання.

Нагадаємо, у Кабміні заявили, що з 1 серпня строковики в Україні за бажанням можуть бути мобілізовані, але для цього потрібні певні умови. Законодавці ухвалили норми, які передбачають запровадження щомісячної додаткової винагороди для строковиків.