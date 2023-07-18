Відмовилися від заколоту Пригожина: у РФ знайшли тіла двох найманців із ПВК "Вагнер", — росЗМІ

За інформацією журналістів, у вбитих чоловіків були сліди від вогнепального поранення. За кілька тижнів слідства не вдалося з'ясувати їхні імена, але затримали підозрюваного.

Двоє розстріляних чоловіків, тіла яких знайшли у Воронезькій області, виявилися бійцями ПВК "Вагнер" і вони наприкінці червня відмовилися брати участь у військовому заколоті Євгена Пригожина. Про це пише російський Telegram-канал Baza 18 липня.

За інформацією журналістів, слідчі вирахували підозрюваного, який міг скоїти подвійне вбивство у Воронезькій області Російської Федерації. Ним виявився 25-річний уродженець Киргизії Ярослав Шеховцов і 17 липня його затримали.

"Під час допиту він розповів, що він сам є бійцем ПВК "Вагнер", і зізнався, що чоловіків було вбито 24 червня за відмову брати участь у заколоті. Шеховцова затримали. Найближчим часом йому мають обрати запобіжний захід", — ідеться в повідомленні.

Примітно, що особи загиблих усе ще не були встановлені, незважаючи на те, що минуло вже кілька тижнів.

Тіла бійців ПВК "Вагнер" у Воронезькій області: що відомо

За даними Baza, двох чоловіків у військовій формі було знайдено вбитими 6 липня в Хохольському районі, недалеко від автодороги "Воронеж — Луганськ", поруч із селом Оськино.

У них зафіксували вогнепальні поранення, але при цьому з собою не було жодних документів, які б засвідчували особу.

"Неподалік від загиблих було виявлено уазик "буханка", усередині якого була зброя. Експерти лише з'ясували, що смерть настала від вогнепальних поранень. Наразі порушено кримінальну справу за статтею "Вбивство", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 липня видання Bloomberg повідомляло, що президент РФ Володимир Путін витратить 14 млрд доларів через заколот Пригожина. Журналісти зазначили, що тепер перед Кремлем стоїть завдання "закрити" негативні наслідки повстання бійців ПВК "Вагнер".