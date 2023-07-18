"Потрібно показати міць російську": Ігнат розповів про загрозу обстрілу через Кримський міст

За словами речника Повітряних сил, спецслужби намагаються дізнатися більше інформації, чи планує противник знову атакувати Україну. Цього разу вони захочуть довести власному народу, що все йде за планом.

Російські окупанти можуть "помститися" Україні після вибухів, які пролунали на Кримському мосту, цей сценарій не можна виключати з порядку денного. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу в "Медіацентрі Україна — Укрінформ" 18 липня.

За його словами, противник знову спробує "показати свою силу" і назве це "відповіддю" за події, які сталися в Криму днем раніше.

"У мене інформації немає, інформацію можуть мати наші спецслужби, які цим займаються. Можна лише припускати, що "духовні скрепи" Росії (спрацюють — ред). Їм треба щось власному народу довести, показати ту саму "міць російську". Вони традиційно можуть це зробити, як вони це зажди роблять", — ідеться в повідомленні.

Окремо Юрій Ігнат торкнувся теми ворожих безпілотників, які практично щодня атакують мирні міста України. Найбільше їх фіксують на території Херсонської області, по руслу річки Дніпро.

Безпілотна авіація російських окупантів працює практично по всій лінії розмежування і кількість запущених повітряних цілей обчислюється десятками.

"10, 15, іноді 20 безпілотників одночасно в зоні видимості наших радіолокаційних систем. Таким чином, противник проводить повітряну розвідку і на півдні, найбільше їх на Херсонщині працює завжди, в руслі річки Дніпро", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 липня на території Кримського півострова, поруч із мостом пролунали потужні вибухи, унаслідок яких були помітні серйозні пошкодження.