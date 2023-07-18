Ордер на арешт Лукашенка: депутати Європарламенту опублікували нові вимоги до МКС

Парламентарії закликають Міжнародний кримінальний суд притягнути до відповідальності політика за пособництво його режиму в агресивній війні РФ проти України.

Депутати Європарламенту закликали Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видати ордер на арешт Олександра Лукашенка. Про це повідомляють у пресслужбі ЄП із посиланням на опубліковану доповідь комітету в закордонних справах про відносини ЄС і Білорусі.

"Оскільки Міжнародний кримінальний суд (МКС) уже видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової, депутати Європарламенту закликають МКС розглянути аналогічний ордер на арешт Олександра Лукашенка", — йдеться в заяві.

Нову доповідь про відносини ЄС і Білорусі депутати ухвалили 18 липня. 49 парламентарів проголосували за, троє — проти, двоє утрималися.

Політики впевнені, що керівництво Білорусі несе відповідальність за воєнні злочини на території України, зокрема за участь режиму Лукашенка в незаконному переміщенні дітей. Через це парламентарії закликають інституції та держави-члени ЄС вжити всіх необхідних заходів на міжнародному рівні, щоб "уможливити кримінальне переслідування політичних і військових лідерів, відповідальних за злочини проти людяності й геноцид".

Також у доповіді депутати висловлюють побоювання щодо підпорядкування Білорусі РФ. Парламентарі стурбовані тим, що Лукашенко перетворює країну де-факто на державу-сателіт, де розміщується тактична ядерна зброя під командуванням Росії.

Крім того, нещодавнє прибуття бойовиків ПВК "Вагнер" у Білорусь, на думку депутатів Європарламенту, створює нові потенційні безпекові ризики для України, а також ЄС загалом. Парламентарії закликають посилити санкції проти Мінська та шкодують, що деякі країни ЄС лобіюють скасування обмежень щодо білоруських виробників калійних добрив, включно з "Білоруськалієм", який є одним із основних джерел доходу режиму Лукашенка.

Фокус писав 17 липня, що на території Білорусі перебувають приблизно 500-700 найманців ПВК "Вагнер". Таку інформацію озвучили в ГУР Міноборони України. Частина найманців перебуває там, щоб "нервувати" Польщу та країни Балтії, НАТО і Європейський союз.