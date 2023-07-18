ЗСУ перехопили ініціативу: на Куп'янському напрямі ЗС РФ наступають безуспішно, — Маляр

За словами заступника міністра оборони, бойові зіткнення тривають також і на Північному напрямі. Українським захисникам доводиться діяти в умовах щільного мінування та під інтенсивним вогнем.

Наступ російських військ на Куп'янському напрямку в Міноборони України оцінюють як неуспішний. Про це повідомила заступниця голови відомства Ганна Маляр, пост опубліковано в Telegram.

За її словами, бойові зіткнення на згаданій ділянці фронту тривають, однак "ініціатива вже на нашому боці". Окупаційне угруповання військ РФ перейшло в наступ напередодні, 17 липня.

"На південному фланзі навколо Бахмута сьогодні, як і всі попередні дні, було просування наших військ", — повідомила Маляр.

Ба більше, бої тривають і на Північному напрямі. Українським захисникам доводиться діяти в умовах щільного мінування та інтенсивного ворожого вогню.

18 липня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що російські війська наступають на Куп'янському напрямі, маючи на меті розгромити Сили оборони України в районі Куп'янська та продовжити наступ углиб українських позицій.

За словами командувача, ЗС РФ перекидають додаткові сили до Бахмута, щоб протистояти просуванню Сил оборони. Загалом Сирський оцінює становище на Східному напрямі як "складне".

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