"Можливо третя сторона": Ірландія розслідує, як деталі її виробництва опинилися у дроні РФ

Голова ірландського уряду Лео Варадкар підозрює в порушенні санкцій третю сторону і запевняє, що його країна повністю підтримує Київ.

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар 19 липня на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві заявив, що його країна веде розслідування, щоб дізнатися, яким чином деталі її виробництва опинилися в російському дроні-камікадзе, що атакував Миколаїв, повідомляє Укрінформ.

"Ми знаємо про збиття того дрона; ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції. Можливо, якась третя сторона порушила санкції. Ми дуже серйозно до цього ставимося", — зазначив політик.

У ніч на 18 липня Росія атакувала Миколаїв дронами-камікадзе, на одному з яких виявили карбюратор двигуна із написом "Tillotson. Зроблено в Ірландії". Відповідну інформацію опублікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"На першому фото — іноземний карбюратор двигуна іранського БПЛА, який вночі атакував Миколаїв (на ньому напис — "зроблено в Ірландії" — ред.). Слава ППО, дякую, що збили його. На другому фото видно деталь із затертим серійним номером", — зазначив він.

Очільник ірландського уряду запевнив, що попри військовий нейтралітет, Ірландія не є політично нейтральною і повністю підтримує Україну в боротьбі за незалежність і повернення територій.

Нагадаємо, 19 липня в Росії заявили, що поліпшили дрони "Упир", зробивши "непереможними" для РЕБ. За словами творців, БПЛА озброюється гранатами ПГ-7ВЛ, РКГ-3М або осколково-фугасними снарядами.

Крім того, 10 липня у РФ представили новий дрон-бомбардувальник. Розробники запевняють, що їхній безпілотник може підняти до 5 кг боєприпасів, але замість них поки використовують пляшки з водою.