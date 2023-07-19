Законні цілі: РФ пригрозила всім кораблям, що йдуть в українські порти з 20 липня

За інформацією російського Міноборони, морський гуманітарний коридор згорнутий. Країни, чий прапор буде вивішено на суднах, що прямують в українські порти, у РФ вважатимуть залученими у війну.

Кораблі, які прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, з 20 липня розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів. Про це повідомила пресслужба Міноборони РФ.

Ба більше, країни, чий прапор буде вивішено на таких кораблях, вважатимуться залученими у війну на боці України.

"У зв'язку з припиненням функціонування "чорноморської ініціативи" і згортанням морського гуманітарного коридору, з 00:00 за московським часом 20 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуть як потенційних перевізників вантажів військового призначення", — ідеться в публікації.

До всього іншого, РФ оголосила деякі морські райони на північному заході та південному сході міжнародних вод Чорного моря тимчасово небезпечними для судноплавства.

Зазначається, що попередження про відкликання гарантій безпеки мореплавцям видано в установленому порядку.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон назвав величезною помилкою Путіна вихід Росії з угоди щодо зерна.

Також повідомлялося, що Росія, по суті, ввела блокаду українських портів за допомогою безперервних обстрілів. Таку думку 19 липня висловив військовий експерт Bild Юліан Рьопке.