У Криму прогриміли потужні вибухи: окупанти заявляють про "навчання" (карта)

Звуки потужних вибухів чули жителі непідконтрольних Севастополя і Феодосії. Нелегітимна влада стверджує, що в районі Козачої бухти на полігоні тривають навчання ЗС РФ, які триватимуть весь день.

На території тимчасово окупованого Криму 20 липня прогриміли вибухи. За інформацією каналу "Крим.Реалії", звуки від вибухів чули в Севастополі та Феодосії.

Жителі окупованого Севастополя повідомляють, що звуки вибухів чули в Гагарінському районі.

"Чи то з боку Камишової бухти, чи то Козачої", — пишуть місцеві пабліки.

Причини вибухів поки що не встановлені, але місцева "влада" повідомила про нібито проведені навчання. Російський "глава Севастополя" Михайло Развожаєв пояснив гучні звуки в місті черговими навчаннями військових РФ, які триватимуть весь день, пише видання.

"У районі Козачої бухти на полігоні військової частини проходить бойова підготовка особового складу зі стрільбою зі штатного озброєння. Навчання триватимуть весь день", — написав Развожаєв у Telegram.

Козача бухта в Севастополі

Тим часом на Старокримському полігоні досі триває детонація боєприпасів. За даними російських ЗМІ, у Міноборони РФ "готові розпочати обстеження території на полігоні, на підставі чого буде вироблено рекомендації для населення".

Нагадаємо, внаслідок удару по полігону в Старому Криму почалася пожежа, через що почалася детонація боєприпасів, які зберігалися на складі. Окупаційна влада була змушена провести евакуацію місцевих жителів у населених пунктах Кринички, Привітне, Абрикосівка, Айвазовське, Бабенкове.