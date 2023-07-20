Пекін відреагував на пошкодження консульства в Одесі, але наполягає на діалозі з РФ (фото)

За даними МЗС КНР, співробітники дипустанови вчасно залишили приміщення перед ударом ЗС РФ, тому обійшлося без постраждалих. Пекін стежить за подіями, але наполягає на встановленні діалогу між Києвом і Москвою.

У Китаї підтвердили пошкодження свого консульства в Одесі під час атаки російських військ. Офіційний Пекін пообіцяв забезпечити безпеку своїх диппредставництв в Україні. Відповідну публікацію розміщено на сайті МЗС КНР.

"Поруч із генеральним консульством Китаю в Одесі стався вибух", — зазначається в публікації китайського МЗС. — Вибуховою хвилею вибито частину стіни та шибки".

Представники відомства також повідомили, що китайські дипломати встигли вчасно покинути приміщення, тож обійшлося без постраждалих.

У публікації підкреслюється, що влада КНР пильно відстежує події, але наполягає на встановленні діалогу між Києвом і Москвою.

Ми вживемо всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки китайських установ і громадян в Україні, наголосили в зовнішньодипломатичному відомстві Піднебесної.

Нагадаємо, що обстріли Одеси готувалися давно, їх не варто пов'язувати з помстою за Кримський міст. Про це розповіла українська ведуча та журналістка Ольга Лень.

Також повідомлялося, що аналітик розкрив тактику, яку РФ застосовує для знищення зернового коридору. Створюючи атмосферу небезпеки, Кремль тим самим домагається того, щоб страховики не страхували зернові судна.