Хотіли нажитися: в Україні в перші місяці війни пропадала західна зброя, — Пентагон

За даними урядовців, загалом випадків було кілька, поки Вашингтон не мав змоги особисто приїжджати і перевіряти стан переданої допомоги.

У Сполучених Штатах Америки розповіли деякі факти викрадення західної зброї в Україні, яку вдалося повернути назад. Про це йдеться у звіті генерального інспектора Пентагону, пише CNN 20 липня.

За його даними, у перші місяці війни були випадки, коли зброя раптово пропадала, але її все ж знаходили і вилучали назад. Ба більше, американці не могли в період з лютого до вересня минулого року відвідувати місця, де зберігалися всі пакети допомоги, які вони та інші союзники передавали ЗСУ. Це значно ускладнювало моніторинг.

До слова, хоч із жовтня минулого року проводяться регулярно виїзні інспекції, європейське командування США намагалося пом'якшити цю проблему і бере з Києва розписку, що "сумлінно надається".

При цьому злочинним організаціям все ж вдалося вкрасти деяку зброю та обладнання, яке Вашингтон передав Києву разом з іншими союзниками. Сталося це ще в червні минулого року з однією з груп, яка перебувала під керівництвом російського чиновника і приєдналася до добровольчого батальйону. Вони використовували підроблені документи, що дало змогу вкрасти гранатомет і кулемет, а також понад 1000 набоїв.

На щастя, українська розвідка оперативно розкрила цей злочин.

Це не єдиний злочин, який було скоєно під час війни. Одна з груп хотіла продати зброю і боєприпаси, які викрали на передовій, а інші, які видавали себе за волонтерів гуманітарних організацій, викрали бронежилети на суму $17 тисяч, йдеться в доповіді.

У серпні 2022 року знову стався злочин, який вдалося розкрити спецслужбам України. Група бійців поцупила 60 гвинтівок і майже 1000 набоїв, щоб пізніше продавати його на "чорному ринку", проте невідомо, хто саме є постачальником.

Нагадаємо, 20 липня повідомлялося, що США можуть виділити Україні ще один пакет допомоги на $400 млн і він стане другим поспіль. Остаточно його вміст ще не сформовано, однак оголосити мають до кінця тижня.