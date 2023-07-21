"Є можливості": у ВМСУ підтвердили плани атакувати кораблі РФ у Чорному морі

Як зазначає речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, Керченська протока належить Україні, тому Київ має право давати оцінку "деяким актам" на цій території.

Україна має право і можливість відповідати на дії флоту Російської Федерації в Чорному морі на свій розсуд. Про це сказав прессекретар Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу "Еспресо" 21 липня.

Спікер прокоментував обмін попередженнями між Києвом і Москвою щодо ударів по кораблях в акваторії Чорного моря. Він підкреслив, що Керченська протока є законною частиною України.

"Відповідно, ми можемо попереджати, що на нашій території ми розцінюємо деякі акти так, як ми вважаємо за потрібне", — зазначив представник ВМС ЗСУ.

Дмитро Плетенчук також додав, що не може розповісти про всі можливості України, проте деякі з них можна спостерігати в районі Кримського півострова.

"Як це помічає решта світу, у Криму і навколо нього — це зона можливої "бавовни" як наслідок куріння в невстановлених місцях. Як розвиватимуться події, ми побачимо вже пізніше", — сказав спікер.

Представник ВМС ЗСУ також відреагував на заяву російських журналістів про навчання ВМФ РФ з ударами по мішенях у північно-західній частині Чорного моря. Він зазначив, що на тій ділянці регулярно відбуваються подібні заходи.

Нагадаємо, 19 липня пресслужба Міноборони РФ заявила, що кораблі, які прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, з 20 липня розглядатимуть як потенційних перевізників військових вантажів.

Міністерство оборони України 20 липня також попередило, що з 21 липня розглядатиме всі російські судна, які прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів РФ і тимчасово окупованих українських морських портів, як кораблі, що перевозять вантажі військового призначення.