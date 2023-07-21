Україна розробляє засоби для захисту портів від обстрілів ЗС РФ, — Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО, президент України вже звернув увагу на цю проблему і доручив найближчим часом зробити все, щоб ППО збивала всі російські ракети і БПЛА.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що український військово-промисловий комплекс (ВПК) уже почав виробляти засоби для захисту портів від російських атак. Про це він заявив в ефірі телемарафону 21 липня.

За його словами, проблема досить серйозна, проте українська влада вже почала займатися питанням російських обстрілів по важливій інфраструктурі. Незабаром ще більше повітряних цілей буде знищуватися в небі.

"Бракує засобів ураження ППО саме за деякими видами того озброєння, яким користується РФ. Президент поставив завдання посилити захист (портової інфраструктури — ред.). Сьогодні працюють усі контакти, щоб прискорити постачання необхідної техніки. Однак хочу зауважити, що ми і самостійно розробляємо зараз, і вже є розуміння щодо систем захисту", — йдеться в повідомленні.

Український ВПК уже почав виробляти такий захист, і найближчим часом усю портову інфраструктуру буде більш посилено.

При цьому, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що це не гарантує 100% захисту від російських ударів, адже дії окупантів непередбачувані.

Нагадаємо, 21 липня повідомлялося, що під час 4-ї поспіль атаки по Одеській області противник знищив 100 тонн гороху і 20 тонн ячменю. Було зафіксовано влучання в термінали із зерном одного з агропідприємств. Попередні обстріли було зафіксовано по портовій інфраструктурі.