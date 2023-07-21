РФ оглядатиме всі кораблі в Чорному морі, — заступник Лаврова

За словами Сергія Вершиніна, гуманітарного коридору більше не існує, і тепер Чорне море перетворилося на "зону підвищеної військової небезпеки".

Сили російського флоту мають намір проводити огляди всіх суден в акваторії Чорного моря, а потім уже вживати будь-яких заходів щодо них. Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін, передає "Интерфакс".

"Ми повинні переконатися, що судно йде з чимось поганим, це означає запит, огляд за необхідності", — заявив Вершинін.

Представник російського МЗС вважає такі заходи "абсолютно логічними" після події на Кримському мосту. Він також підкреслив, що оскільки "морського гуманітарного коридору" більше не існує, то тепер це "зона підвищеної воєнної небезпеки".

Водночас російський дипломат згадав, що додав, що транзит кораблів у Чорному морі обговорять голови РФ і Туреччини під час запланованої зустрічі.

Реджеп Тайїп Ердоган зазначив, що має намір обговорити з Володимиром Путіним "продовження гуманітарних зусиль" щодо постачання українських зернових на світові ринки, від яких, за деякими оцінками, залежить 47 млн жителів глобального півдня.

Також повідомлялося, що аналітик розкрив тактику РФ для знищення зернового коридору. Путін створює атмосферу небезпеки, в якій кораблі просто не отримають страховку.