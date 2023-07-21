"РФ увійшла в стадію шаленого тероризму": ракетні обстріли триватимуть, — Гуменюк (відео)

За словами речника ОК "Південь", російські атаки триватимуть. Ворог обстріляв Очаківський напрямок тому, що через Дніпро-Бузький лиман планувалося в зерновій ініціативі залучити миколаївські порти.

Загроза обстрілів для об'єктів, на яких переробляють, переправляють або зберігають зерно, все ще зберігається. Про це заявила прессекретар ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Минулої ночі окупанти "примірялися" до нових атак, пояснила вона.

"Ворог перейшов у стадію "шаленого тероризму" по наших регіонах, — пояснила спікерка. — Тому треба усвідомлювати, що атаки будуть повторюватися".

Гуменюк — про обстріли портів, дивитися з 3:17

Обстріл Очаківського напрямку

Ворог обстріляв центральну бібліотеку Очакова з РСЗВ. Але відомостей про постраждалих немає, повідомила Гуменюк.

Обстріл Очаківського напрямку — відлуння протидії зерновій угоді, оскільки саме через Дніпро-Бузький лиман планувалося спрямовувати кораблі, які б дали змогу залучити в зерновій ініціативі також і миколаївські порти.

Нагадаємо, що, за словами фінансового аналітика Олексія Куща, Росія залишає Чорне море і переміщує свою зернову логістику на Балтику.

Також повідомлялося, що в Білому домі назвали найімовірніший шлях вивезення українського зерна. За словами координатора Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі, зерно з України, ймовірно, експортуватиметься сухопутними шляхами.