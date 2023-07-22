"Принижує наших героїв": одеському військкому Борисову оголосили про підозри (відео)

Якщо провину одеського військкома Євгена Борисова, якого підозрюють у скоєнні одразу трьох злочинів, доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Військкому Євгену Борисову, у якого виявили майно в Іспанії, повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Інформація про це з'явилася в офіційному Telegram-каналі Національного агентства з питань запобігання корупції в суботу, 22 липня.

Про підозру колишній начальник Одеського ТЦК почув від співробітників Державного бюро безпеки. Крім незаконного збагачення, Борисову інкримінують ще й умисне ухилення від несення служби. У цьому ж списку — неявка вчасно на службу без поважних причин в умовах воєнного стану.

Якщо провину Євгена Борисова буде доведено в суді, йому загрожує позбавлення волі до 10 років.

Зауважимо, що інцидент з одеським військкомом навіть став темою вечірнього звернення президента Володимира Зеленського. Український лідер у суботу, 22 липня, розповів про те, що правоохоронці вже виступили перед ним із доповіддю про "справу Борисова". Президент наголосив, що така справа і подібні до неї не повинні завершитися просто звільненням винного. Тому наразі компетентні органи продовжують усі необхідні експертизи та перевірки, щоб зібрати повністю всі докази.

Окрім цього Володимир Зеленський наголосив на тому, що зараз перевірки на порушення відбуваються в усіх центрах територіальної комплектації в країні. Бо кожен такий інцидент, за словами політика, — прояв глибокої неповаги до українських військових.

Нагадаємо, 19 липня голова НАЗК повідомив про те, що одеський військком Борисов "заробив" під час роботи в ТЦК 188 млн грн. Новіков заявив, що перевірятимуть усіх керівників, які очолюють територіальні центри комплектування. На сьогодні є висновки щодо голови Одеського ТЦК і СП Євгена Борисова. З'ясувалося, що чоловік володіє майном сумарною вартістю 188 млн грн. З них понад 150 млн грн (або 5,7 млн євро) — ціна вілли в Іспанії.

24 червня 2023 року президент України Володимир Зеленський зняв із посади військком Борисова. Щодо посадовців відкрили провадження слідчі ДБР.