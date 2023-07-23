Для ГУР: Притула продав на аукціоні "карту Буданова" з розділеною РФ за 14 млн грн

Як розповів волонтер, зібрані кошти підуть на закупівлю 5 комплексів БПЛА EOS для потреб військової розвідки. Ставку в 14 млн гривень за "карту Буданова" зробив такий собі Михайло, якого Притула окремо привітав із покупкою.

Телеведучий і волонтер Сергій Притула продав легендарну карту начальника Головного управління розвідки МОУ Кирила Буданова з розділеною Росією на аукціоні за 14 мільйонів гривень. Про це Притула 23 червня повідомив на своїй Instagram-сторінці.

За словами волонтера, вторговані кошти додадуть до вже зібраної суми для закупівлі 5 комплексів БПЛА EOS для Головного управління розвідки. Загальна вартість закупівлі становить 120 мільйонів гривень.

"Вітаю пана Михайла з перемогою в аукціоні! Спасибі всім учасникам за запеклу боротьбу, спасибі всім глядачам за активність у чаті та спасибі команді фонду за допомогу в організації!", — написав Притула.

Раніше волонтери Фонду Сергія Притули вже продали картину Марії Примаченко за $500 тисяч і кубок переможців "Євробачення 2022" Kalush Orchestra за $900 тисяч, завдяки чому вдалося закупити 125 бусів для армії та комплекс БПЛА PD-2 для українських морпіхів.

Нагадаємо, 13 червня повідомлялося, що волонтери фонду "Повернись живим" придбали 1000 нових протитанкових гранатометів ATGL-L3 на €4 млн для потреб Сил оборони України.

Раніше, 15 травня, стало відомо, що в рамках волонтерської ініціативи "Подарунок Путіну" чеські волонтери зібрали $2,3 млн, щоб придбати РСЗВ RM-70 Vampire і боєприпаси для них.