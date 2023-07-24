Більше половини: в ISW розповіли, яку частину територій уже звільнили ЗСУ

У США вважають, що українським бійцям вдалося повернути рівно половину захопленої території, а експерти ISW говорять про результат у 53%.

Українські військові досягли значних успіхів у звільненні території. Їм вдалося деокупувати 53% землі, яка була захоплена російськими військами з моменту початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляється у звіті ISW.

Дослідження, проведені експертами ISW з використанням проєкції Меркатора, засвідчили, що близько 53% території, захопленої російськими військами з лютого 2022 року, було звільнено українськими силами.

Відповідно до заяви Державного секретаря США Ентоні Блінкена, ЗСУ досягли прогресу у визволенні приблизно 50% території, яка була захоплена російськими військами з початку повномасштабного вторгнення РФ. Ця цифра відповідає оцінці експертів ISW щодо контролю над територією.

Однак, як підкреслюють експерти, оцінки контролю над територією можуть різнитися за використання різних джерел даних, методів вимірювання та прогнозів. Аналітики можуть застосовувати різні підходи при визначенні контролю над територією, що може призводити до різноманітних результатів залежно від обраної картографічної проєкції та інших факторів. Неточні та неправдиві заяви сторін про територіальні придбання також можуть вплинути на такі оцінки.

Фокус писав 22 липня, що, на думку радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Збройні сили України мають значну бойову міць, яку вони ще не застосували в контрнаступі. І прагнуть вибрати оптимальний момент для активного контрнаступу, щоб мати максимальний вплив на поле бою.