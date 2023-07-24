"Боявся за життя і здоров'я": суд покарав українця за відмову від мобілізації

Військовозобов'язаний отримав повістку, успішно пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до військової служби, проте в певний момент не з'явився до військкомату. У вироку суду сказано, що чоловік розкаявся і визнав свою провину.

У період дії воєнного стану в Україні, у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації, почастішали випадки ухилення від мобілізації. Один із таких випадків було зафіксовано в Тернопільській області, у зв'язку з чим було розпочато судове розслідування. Про це стало відомо з вироку Гусятинського районного суду Тернопільської області.

За даними джерела, чоловік отримав повістку, але вирішив уникнути мобілізації, бо побоювався за своє життя і здоров'я.

У матеріалах справи зазначається, що військовозобов'язаний отримав повістку, успішно пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до військової служби. Проте в зазначену дату він не з'явився до військкомату і не надав пояснень або повідомлення про причини свого неприбуття.

"Не з'явився у зв'язку з хворобою. При цьому до лікарні у зв'язку зі станом він не звертався... Однак зазначив, що відчував страх за своє життя і здоров'я, тому ухилявся від призову. На даний час критично оцінює свої дії та розкаюється у скоєному", — зазначається у вироку суду.

Військовозобов'язаного було засуджено до позбавлення волі строком на 3 роки та 1 місяць, однак суд замінив цей строк на 1 рік іспитового строку за певних умов. Якщо протягом цього року він не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки, то йому буде надано умовне звільнення.

Фокус 20 липня повідомляв, що в соцмережах жінки з інвалідністю шукають чоловіків для фіктивних шлюбів і заробітку. Загалом за такі "послуги" в соцмережах просять від 2 до 3 тисяч доларів, але для чоловіків існує ризик наштовхнутися на шахраїв і залишитися без грошей.