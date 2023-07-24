"Є інші місця, де нас не чекають": Медведєв вказав, куди РФ краще цілити ракетами в Україні

Експрезидент РФ вважає, що Росії потрібно ретельніше обирати цілі для ударів по Україні, і вони мають бути нестандартними, а ефект має бути вагомішим.

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації та експрезидент Дмитро Медведєв вважає, що ЗС РФ недостатньо ефективно влучають по об'єктах в Україні, тож наголосив, що Росія має обирати нестандартні цілі для ракетних ударів. Про це він написав у своїму телеграм-каналі 24 липня.

За його словами, градус напруги в українському суспільстві зростає, а на Заході вимагають від Києва перемог, а Україна не може досягти успіхів під час контрнаступу, тож їй потрібні інформаційні перемоги "дуті та ірраціональні", тому й нібито ЗСУ б'ють по цивільних об'єктах.

"І нам потрібно вибирати нестандартні цілі для наших ударів. Не тільки сховища, енергетичні вузли та нафтові бази. Є й інші місця, де на нас поки що не чекають. І де ефект буде дуже вагомим", — написав він.

Нагадаємо, що Медведєв після атаки на Кримський міст закликав боротися з "терористами" — підривати їхні будинки та будинки їхніх родичів ізагалом знищувати вище керівництво терористичних формувань.

Раніше повідомлялося, що Медведєв помріяв, як Росія може швидко перемогти Україну. Він вважає, що якби США припинили постачати зброю Україні, то "СВО" завершилася б за кілька місяців. А якщо б Сполучені Штати зараз припинили б постачати боєприпаси, то СВО закінчилася б за кілька днів.