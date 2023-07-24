У Росії "учасник СВО" накивав п'ятами з лікарні, прихопивши гранату, — росЗМІ

Чоловік проходив курс лікування у Ростові у військовому шпиталі, але не долікувався і просто одного дня "зник" з медзакладу. Коли його відсутність виявили, одразу оголосили у розшук.

У Росії оголосили в розшук окупанта-втікача, який побував в Україні, а потім дав драла з військового шпиталя просто в процесі лікування. Про це пише російське видання "Ростов. Інсайд".

Зазначається, що солдат втік з медичного закладу не голіруч, а озброївся гранатою.

"У Ростові з військового клінічного шпиталю на Кам'янці втік учасник "СВО". 44-річний уродженець Курської області Олександр Калузьких зник зі шпиталю на вихідних. Може бути озброєний гранатою", — йдеться в повідомленні.

Втікача правоохоронці Росії вже оголосили у розшук.

Нагадаємо, що в Росії з Шебекіно масово повтікали чиновники. У міській адміністрації недорахувалися 87 чиновників. Губернатор Бєлгородської області розпорядився знайти їх та повернути. Він пообіцяв надати втікачам житло, аби тільки вони повернулися до роботи.

Раніше повідомлялося, що у курортному містечку Рафаїловичі в Чорногорії російські туристи трощили меблі та нападали на людей. У ресторані росіяни побили офіціанта і поранили його в голову. Після цього напали на власника закладу. Дебоширів за допомогою стільців вгамовували працівники місцевого ресторану.