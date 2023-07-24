У Криму на складі з боєприпасами було знищено ракети П-800 "Онікс", — Одеська ОВА

Збиток оцінюють у сотні мільйонів доларів. Глава адміністрації Сергій Братчук зазначив, що цими ракетами противник мав намір атакувати Одесу.

Унаслідок атаки по складу з боєприпасами біля Джанкоя на тимчасово окупованій території Криму було знищено партію ракет П-800 "Онікс". Як повідомив 24 липня голова Громадської ради при Одеській ОДА Сергій Братчук, цими ракетами ворог збирався атакувати Одесу.

Таку саму інформацію надали автори Telegram-каналу "Кримські Партизани", які додали, що цими ж ракетами противник б'є по Миколаєву.

"Наші джерела повідомляють, що на складі БК біля Джанкоя було знищено партію ракет П-800 "Онікс", якими рашисти вже кілька днів обстрілюють Одесу і Миколаїв", — йдеться в повідомленні.

У публікації також зазначено, що вартість однієї ракети "Онікс" сягає 1,3 млн доларів, тож збитки оцінюють у сотні мільйонів доларів.

"Демілітаризація Криму триває і це хороша новина. "Онікси", які летіли на Одесу, сподіваюся, тепер їх усе ж таки стало менше", — сказав Братчук.

Водночас він додав, що інформація потребує уточнення.

"Рух опору інформує, що ворог не дорахується ракет типу "Онікс", які зберігалися на складі БК під Джанкоєм. Інформація уточнюється", — зазначив він.

Нагадаємо, глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов 24 липня повідомив, що в Джанкойському районі вранці прогриміли вибухи. За його словами, об'єкт був атакований безпілотниками. Пізніше стало відомо, що дрони вдарили по складу з боєприпасами.

22 червня вибухи прогриміли на території військового складу в Красногвардійському районі Криму. Через детонацію боєприпасів "влада" півострова ухвалила рішення про евакуацію місцевих жителів у радіусі 5 км від місця події.