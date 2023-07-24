Бронежилети, дрони і тепловізори: Китай таємно оснащує російську армію, — Politico

У виданні зазначають, що експорт військового обладнання з Пекіна до Москви зріс. Росія в поточному році імпортувала в 30 разів більше китайських безпілотників на суму понад 100 мільйонів доларів, ніж це зробила Україна.

Китай, незважаючи на мирні заклики Пекіна, таємно постачає РФ захисне спорядження для військових, дрони і тепловізори, істотно впливаючи на повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на митні записи, що опинилися в розпорядженні журналістів.

За інформацією ЗМІ, російські покупці задекларували сотні тисяч бронежилетів і касок китайського виробництва фірми Shanghai H Win. Позиції, зазначені в документах, збігаються з тими, що вказані в онлайн-каталозі компанії.

У Politico зазначають, що такої кількості захисного спорядження достатньо, щоб екіпірувати багатьох росіян, мобілізованих після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Крім бронежилетів і касок, у замовленні фігурують дрони, які можна використовувати для наведення артилерійського вогню або скидання гранат, і тепловізійні оптичні приціли для наведення на противника вночі.

Україна також є клієнтом Китаю, проте імпортує в рази менше. Згідно з митними записами, поставки кераміки для бронежилетів до Києва знизилися на 61 %, а до Москви — зросли на 69 %. Крім того, РФ поточного року імпортувала з Китаю в 30 разів більше безпілотників на суму понад 100 мільйонів доларів, ніж це зробила Україна.

Російські компанії, за інформацією видання, заперечують купівлю обладнання у Китаю через побоювання західних санкцій.

"Цілком зрозуміло, що Китай, незважаючи на всі його заяви про те, що він є нейтральним гравцем, насправді підтримує позиції Росії в цій війні", — зазначає в коментарі виданню аналітик, що спеціалізується на китайській обороні та зовнішній політиці, Хелена Легарда.

Однак, на думку експерта, таке обладнання, як бронежилети, тепловізори і навіть комерційні безпілотники, які можна використовувати в наступальних операціях на передовій, навряд чи викличуть відповідну реакцію Заходу.

Фокус писав 21 липня, що у Франції знають про китайські поставки військового обладнання в РФ, маючи на увазі нелетальну допомогу. За словами радника президента Франції із зовнішньої політики Емманюеля Бонна, Пекіну слід утриматися від подібних кроків, оскільки війна в Україні — це конфлікт глобального масштабу, де йдеться про стабільність у всьому світі.