"Дуже близько до кордону": президент Румунії засудив атаку РФ на Одеську область

За словами Клауса Йоганніса, дії Росії ставлять під загрозу не тільки безпеку в Чорному морі, а й глобальну продовольчу ситуацію.

Після обстрілу Росією портової інфраструктури міста Рені Одеської області президент Румунії Клаус Йоганніс висловив свою стурбованість серйозними загрозами для безпеки в Чорному морі. Про це лідер держави написав у своєму Twitter-акаунті в понеділок, 24 липня.

Політичний лідер "рішуче засудив" останні атаки РФ, унаслідок яких було завдано ударів по Рені, що знаходиться в безпосередній близькості від румунського кордону. Клаус Йоганніс назвав ці нещодавні обстріли з боку Росії серйозною загрозою для загальної безпеки Чорного моря.

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"Я рішуче засуджую нещодавні російські атаки на цивільну інфраструктуру України на Дунаї, в безпосередній близькості від Румунії. Ця недавня ескалація являє собою серйозний ризик для безпеки в Чорному морі. Це також впливає на подальший транзит українського зерна і, отже, на глобальну продовольчу безпеку", — заявив Йоганніс.

Обстріл Одеської області в ніч на 24 липня

У ніч на 24 липня Одеську область знову атакували Збройні сили РФ, використовуючи іранські дрони-камікадзе Shahed. Атаки тривали протягом чотирьох годин і завдали шкоди портовій інфраструктурі Дунаю. Сили протиповітряної оборони збили три ворожі БПЛА.

Унаслідок атак було знищено ангар із зерном у місті Рені та пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів. Шестеро людей дістали поранення.