Розстрілювали українців у Бучі: СБУ оголосила підозри ще одній групі окупантів

Військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії загарбників причетні до масових вбивств у Бучі.

Ще 11 російських військових, які розстрілювали транспортні засоби з мирними жителями під час окупації Бучі на Київщині, повідомлені про підозру. Про це інформує СБУ у Facebook.

Злочинцями, які вчиняли масові вбивства, виявилися військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії загарбників. Частина дислокується на території міста Кяхта у Бурятії. Під час захоплення селища Мотижин вони проводили "каральні заходи" на території населеного пункту.

Окупанти організовували "рейди". В одному з них вбивці рухались в колонні бронетехніки РФ. Вони прицільно відкрили вогонь по двох легкових автівок з мирними жителями, знищуючи людей. Внаслідок цих дій загинуло шестеро українців.

За інформацією слідства, злочинними діями російських загарбників командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас. Його безпосередню вказівку виконували 11 осіб. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили окупантам про підозру. Вона стосується порушень норм законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Масові вбивства росіянами людей у Бучі

Росіяни влаштували різанину у Бучі під час окупації. Їхнє перебування у місті на Київщині супроводжувалося тортурами та зґвалтуваннями, серед потерпілих були також й діти. Росіяни вбили понад 420 мешканців міста. Про це стало відомо тільки 1 квітня 2022 року, коли українські війська населений пункт. Влада України назвала це геноцидом українців і звернулась до Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати злочини.

Журналісти New York Times ідентифікували десятки військових 234 десантно-штурмової бригади РФ, які були причетні до вбивств. Зокрема, це стосується злочинів на вулиці Яблонській. Представники видання проаналізували записи телефонних розмов, документи, інтерв'ю з очевидцями та тисячі годин відеоматеріалів, які засвідчують, що російський десантний полк причетний до вбивства десятків цивільних. Тіла людей були знайдені у будинках, в підвалах і на вулицях Бучі. Загалом NYT ідентифікував 22 десантники псковського полку, які телефонували в Росію з Бучі.

Нагадаємо, 2 липня у Бучі відкрили меморіал жертвам російських військових. Пам'ятну інсталяцію з іменами закатованих і вбитих українських громадян встановили в місті під час підготовки до концерту-реквієму "Об'єднані заради перемоги".