Може завалитися в будь-який момент: в Одесі оцінили стан Спасо-Преображенського собору (фото)

За словами одеського міського голови Геннадія Труханова, у храмі є аварійні ділянки, які несуть потенційну загрозу для тих, хто там працює і для людей, які приходять подивитися на рівень руйнувань.

Спасо-Преображенський собор в Одесі може обвалитися через нестабільне положення однієї зі стін. Про це в понеділок, 24 липня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Повідомляють, що мер Одеси Геннадій Труханов провів оперативну нараду, на якій обговорювали протиаварійні заходи для порятунку собору, що зазнав ракетного удару російської армії.

Експерти попереджають про необхідність негайного початку робіт з усунення проблемної ділянки стіни для запобігання раптового обвалення. Важливим кроком буде також встановлення покрівлі, щоб запобігти затопленню під час дощу.

"Усі наші дії ми узгоджуємо з власником будівлі. Крім того, нам необхідна допомога священнослужителів для роботи з парафіянами. Люди йдуть із відкритим серцем, але треба розуміти, що є аварійні ділянки, які можуть нести загрозу. Тому ми будемо працювати разом, дотримуючись усіх процедур", — сказав Труханов.

Обстріл Одеси 23 липня та удар по Спасо-Преображенському собору

Як уже повідомлялося, в ніч на 23 липня російські окупанти здійснили масований обстріл Одеси із застосуванням різних типів ракет, включно з "Калібрами", "Оніксами", "Іскандерами" і Х-22. Загалом було випущено 19 ракет.

Як повідомили в муніципалітеті Одеси, постраждала 61 будівля, включно з 28 пам'ятками архітектури, зокрема будівля Будинку вчених, бульвар Жванецького і Спасо-Преображенський кафедральний собор на Соборній площі. Постраждали щонайменше 22 людини, і одна людина загинула.

Нагадаємо, 23 липня повідомлялося, що Італія готова допомогти Україні реставрувати пошкоджені культурні пам'ятки в Одесі, зокрема і Спасо-Преображенський собор.