Постачання озброєнь з Ірану: РФ істотно збільшила трафік у Каспійському морі, — карта

Для Росії логістичний маршрут із портів Ірану в Азовське і Чорне моря вельми зручний. Згідно з даними спостерігачів, судно може доставити ним військовий вантаж усього за 12 днів.

Росія за період з липня 2022 по червень 2023 року значно збільшила кількість торговельних маршрутів у Каспійському морі. Відповідно до супутникових знімків трафік торговельних кораблів, які рухаються в напрямку Ірану, істотно зріс. Про це 24 липня повідомив новинний ресурс Texty.org.ua.

Автори матеріалу зазначили, що за вказаний період кількість кораблів біля російських та іранських портів збільшилася. Зокрема, про це свідчать дані супутникові знімки Волго-Каспійського каналу в напрямку Астрахані, які фіксували активність за аналогічний період протягом останніх двох років.

Щоб коректно розшифрувати супутникові зображення, слід звернути увагу, що точки на знімках вказують не реальну кількість кораблів, а скупчення заліза.

"Супутник робить знімок приблизно раз на тиждень, тому деякі кораблі він не фіксує, водночас через накладення великої кількості знімків один на одного одна точка може бути кількома кораблями, розташованими поруч", — пояснили оглядачі.

На ілюстраціях нижче показано скупчення кораблів біля двох найбільших портів Ірану — Ензелі та Амірабад.

Порти Ірану в Каспійському морі

При цьому зазначено, що скупчення кораблів на вході в Волго-Каспійський канал більше, ніж біля іранських портів. Це пояснюється особливістю технології фіксації заліза, яку використовує супутник.

Активність кораблів біля порту Ензелі

Активність кораблів біля порту Амірабад

У публікації автори звернули увагу, що після того, як супутники почали фіксувати різку активність кораблів у Каспійському морі у вересні-жовтні 2022 року, в цей період почастішали россійські атаки безпілотниками по території України.

"Відтоді їхня кількість залишалася стабільно високою, винятком був лише березень 2023 року", — ідеться в публікації.

Динаміка активності вантажних суден у Каспійському регіоні

Водночас перевезення безпілотників з Ірану до РФ не могло настільки підняти трафік, однак слід враховувати, що Іран постачає не лише дрони. За даними The Wall Street Journal, Каспійським морем Росія перевезла понад 300 тис. артилерійських снарядів і 1 млн інших боєприпасів. А телеканал Sky News з посиланням на свої джерела повідомив, що Іран відправив морем:

боєприпаси калібру 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм і 14,5 мм, 40-мм гранати для гранатометів;

107-мм протитанкові ракети і мінометні снаряди різних калібрів — 60 мм, 81 мм і 120 мм;

реактивні снаряди 130 мм, 122 мм і 152 мм;

бронебійні танкові снаряди 115 мм і 125 мм;

шоломи та бронежилети.

У матеріалах цих ЗМІ фігурують кораблі RASUL GAMZATOV, MUSA JALIL і BEGEY.

Чому Каспійське море

Оглядачі пояснили, що хоча Іран від України знаходиться на великій відстані, логістика військового спорядження Каспійським морем дуже зручна. Річ у тім, що військовий вантаж може вийти, наприклад, з Амірабаду і відносно швидко прибути до Астрахані, далі через Волго-Донський канал потрапляє до Азовського, а потім і до Чорного моря.

Такий маршрут може зайняти приблизно 12 днів, і хоча, на перший погляд, це не надто швидко, варто врахувати, що вантажні кораблі можуть перевозити величезні обсяги, що важко забезпечити іншими видами транспорту.

Однак, попри зручну логістику, Росія вважає за краще уникати зберігання озброєнь і боєприпасів поблизу українських кордонів, бо по складах періодично "прилітають" українські ракети і дрони-камікадзе.

Раніше повідомлялося, що за даними глави Одеської ОВА Сергія Братчука, на військовому складі біля Джанкоя було знищено партію ракет П-800 "Онікс". За його словами, цими ракетами противник збирався атакувати Одесу.