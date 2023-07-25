Потрапив під атаку російського дрона: під Бахмутом поранено журналіста AFP із США, — ЗМІ

Громадянин США Ділан Коллінз робив репортаж про українських військових у Донецькій області. Журналіст перебуває в Україні з перших днів повномасштабної війни.

На Донеччині, неподалік від Бахмута, американський журналіст Ділан Коллінз, який працює у французькому виданні AFP, дістав множинні осколкові поранення. Про це пише CNN з посиланням на репортерів AFP, які стали свідками події.

Повідомляється, що Коллінз був поранений унаслідок атаки безпілотника з боку російських окупантів. У момент обстрілу він робив репортаж про українських військових на позиції в лісовому масиві поблизу Бахмута.

Американського репортера госпіталізували з множинними осколковими пораненнями. За словами медиків, наразі життю 35-річного американця нічого не загрожує.

"Ми розслідуємо всі обставини цього інциденту. Ми думаємо про Ділана і його близьких", — сказала директорка AFP по Європі Крістін Бухагіар.

Як зазначає видання La Provence, Ділан Коллінз приєднався до AFP у 2018 році. Раніше американський репортер також висвітлював події на Близькому Сході, зокрема конфлікт навколо Нагірного Карабаху. У перші дні повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну журналіст прибув до Києва.

Нагадаємо, що 9 травня стало відомо про загибель журналіста AFP Армана Солдіна. Він працював відеокоординатором по Україні та загинув унаслідок обстрілу на очах у колег біля міста Часів Яр у Бахмутському районі.

Пізніше, 15 липня, Арман Солдін був посмертно нагороджений орденом Почесного легіону, що є найвищою відзнакою Франції. У заяві Міністерства культури зазначено, що журналіст "загинув під час виконання службових обов'язків".