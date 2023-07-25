Ворог має відчути: військовий експерт пояснив, чому Україні важливо атакувати Крим

Українські дрони, зі слів Владислава Селезньова, атакують лише ворожі військові об'єкти, тоді як росіяни воюють із мирними жителями та культовими спорудами.

Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що Крим є важливим логістичним хабом, тому удари по півострову потрібні для ізоляції російської армії від військових ресурсів. Про це він повідомив в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Активізація українських Сил оборони саме на кримському напрямку свідчить про те, що наш Генеральний штаб чітко розуміє, що Крим є важливим логістичним хабом, там зосереджена велика кількість військових ресурсів окупаційної армії", — сказав Владислав Селезньов.

З його слів, українські оператори дронів та льотчики працюють над тим, аби ворог відчув "усю нашу лють", яка трансформується "у дронові ракетні атаки на ворожі військові об'єкти".

Селезньов зазначив, що за останній тиждень у Криму відбулися кілька прильотів: горіли склади в районі Старокримського полігону, у Веселому, на аеродромі Октябрське. Зокрема, цей аеродром не використовують за призначенням, проте там складують велику кількість техніки та БК. Саме вони й піддалися атаці. Також були зафіксовані два прильоти в Роздольному, один з них — у військову частину, другий — начебто запобігла російська ППО, проте центр селища зазнав ушкоджень. Тоді як 24 липня дрони атакували півострів. Зі слів окупаційної влади, всі 17 дронів були збиті, проте склади боєприпасів біля населеного пункту Веселе в районі Джанкоя горіли.

Експерт додає, що українські дрони атакують лише ворожі військові об'єкти, тоді як росіяни воюють із мирними жителями та культовими спорудами. Він також нагадав, що два місяці тому президент Володимир Зеленський, звертаючись до кримчан, сказав їм триматися подалі від ворожих військових об'єктів, адже це може бути смертельно небезпечним через прильоти, яких буде все більше.

Нагадаємо, вранці 24 липня глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив про вибухи в Джанкойському районі, зокрема відбулася атака безпілотників. Пізніше стало відомо, що дрони вдарили по складу з боєприпасами.

Своєю чергою голова Громадської ради при Одеській ОДА Сергій Братчук розповів, що внаслідок атаки по складу з боєприпасами було знищено партію ракет П-800 "Онікс", якими ворог збирався атакувати Одесу.