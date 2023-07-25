Експосадовець Херсонської ОДА під час окупації співпрацював з РФ: його затримали, — СБУ

Колаборанта спіймали після деокупації міста, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Херсоні Служба безпеки України (СБУ) затримала колишнього очільника юридичного відділу Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської облдержадміністрації, який пішов на співпрацю з ворогом на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"Під час тимчасової окупації Херсона він залишився у місті й погодився очолити створений агресором "відділ правового забезпечення" у захопленому на той час басейновому управлінні водних ресурсів", — йшлося в повідомленні СБУ.

Зокрема, серед основних завдань колаборанта стало "переведення" установ під вимоги "російського законодавства". Він намагався підібрати "штат" із місцевих жителів, яким обіцяв "зарплату" в рублях та лояльне ставлення від окупантів. Після того, як ЗСУ звільнили Херсон, колаборант "заліг на дно" та перебував за місцем свого проживання в обласному центрі, так він сподівався уникнути правосуддя.

Своєю чергою слідчі СБУ на підставі зібраних доказів повідомили затриманого про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Нині вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Експосадовцю Херсонської ОДА загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру 11 російських військових, які розстрілювали транспортні засоби з мирними жителями під час окупації Бучі в Київській області. Причетними до масових убивств українців виявилися військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії РФ.

Також на співпраці з ворогом викрили чинного народного депутата України від забороненої партії "ОПЗЖ". Йому загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.