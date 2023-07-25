"СМТ Інгулець" за 33 млн: Горбунов після скандалу відмовився від державних грошей (відео)

Актор і продюсер заявив, що не братиме коштів у держави на свій серіал, а шукатиме їх з інших джерел фінансування.

Телеведучий і шоумен Юрій Горбунов заявив, що відмовляється від державного фінансування свого серіалу з робочою назвою "СМТ "Інгулець". Про це він повідомив у своєму Фейсбук.

Горбунов розповів, що за виробництво свого телепродукту не отримував ще нічого, але й не планує.

"З огляду на суспільну дискусію останніх днів, яка розгорнулася,ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою "СМТ Інгулець". Хочу наголосити, що жодної гривні нами отримано не було. Але я, як продюсер, вірю в наш проєкт, в історію героїв проєкту", — сказав Горбунов.

Він додав, що не планує відмовлятися від ідеї зняти фільм і має намір знайти фінансування з інших джерел.

"Моя позиція щодо інвестування в культуру, в кіно, залишається незмінною, тому що в період війни це потрібно робити. Це — економіка, це — робочі місця і зрештою — інвестиція в донати на Збройні сили України. Моя родина пережила складні дні. Я дуже вірю, що до нашої великої перемоги ми не пересваримося", — сказав шоумен.

Нагадаємо, що скандал навколо проєкту Юрія Горбунова виник після того, як стало відомо, що держава виділить на нього 33 мільйони державних коштів. 18 липня 2023 було укладено контракт між фірмою шоумена "Прототип продакшн" і ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України". Створення серіалу викликало бурхливе обговорення в суспільстві.

Сам Горбунов відреагував на скандал, вказавши, що для 24 серій це не такі великі гроші, а розважальне кіно потрібне людям і у період війни.