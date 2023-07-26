Взяв би Москву без бою: Пригожин відкрив "вікно можливостей" для розвалу Росії, - нардеп

Згідно з припущеннями аналітичної групи нардепа Олега Дунди, Євген Пригожин показав слабкість Кремля і тепер регіонам буде легше відділитись від центру.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда описав, як, на його думку, розпадеться Російська імперія. При цьому він зазначив, що старт розпаду дав заколот власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина — заколотника показав, що немає сильної центральної влади і регіони можуть діяти, як схочуть. Про це Дунда розповів у інтерв'ю виданню "Гравред".

Дунда пояснив, що події розвиваються згідно з прогнозом, який напрацювала його аналітична група. Про те, що Російська імперія все ближча до розпаду, свідчать два аспекти: створення так званих "протоармій" та марш на Москву, який провів заколотник Пригожин.

Яка роль Пригожина у розвалі імперії

Армія "вагнерівців" спокійно дійшла до Москви, нагадав Дунда. При цьому йому не чинили опору жодні силові структури вздовж усього 600-кілометрового шляху, який він здолав, стартувавши з Ростова.

У складі загону було 4-6 тисяч найманців, проти яких не вийшли ні ФСБ РФ, ні поліція — силовики їх "навіть вітали". Отже, резюмує нардеп, це показало, що центральна влада насправді слабка: "немає апарату придушення заколотників".

Крім того, Пригожин, якби все ж дійшов до столиці Росії, а не спинився за 200 км, то так само легко міг би захопити й владу в центрі. Це помітили в регіонах — побачили, що "стабільність режиму, ця непохитність, ця вражаюча сила – міф".

Які регіони й чому відділятимуться першими

Зі слів Дунди, одним з перших може, наприклад, відділитись Псков. Про це свідчить те, що саме у Пскові вже створили приватну військову компанію, аналогічну ПВК "Вагнер" — на цю силу опиратиметься місцевий губернатор, коли піде проти Москви.

Ще один кандидат на вихід — Татарстан. Саме ця республіка останньою втратила ознаки самостійності — у них донедавна була своя Конституція і президент. На сьогодні, погодився нардеп, керівництво цієї республіки удає, що "заглядає до рота" центру. Однак, коли центр похитнеться, вони можуть піти одними з перших.

Щодо ж до поневолених народів, які населяють національні республіки, політик не має упевненості, що вони повстануть. Він погоджується, що лише 10 з 90 очільників регіонів підтримали Путіна під час заколоту Пригожина. Деякі висловились нейтрально — що вони "за мир".

Натомість шанси на відділення мають не республіки у складі РФ, а регіони. На його думку, можна спрогнозувати активність "Уралу, Кубані, Білгородщини".

Що думають про розпад імперії на заході

Нардеп виділив дві окремих групи політиків, які реагують на припущення щодо розпаду Російської імперії — групу "білоемігрантів" та західну еліту.

"Білоемігранти" — бізнесмени та громадські діячі, які утекли з РФ, наприклад, Михайло Ходорковський, Гаррі Каспаров тощо. Спершу ці активісти навіть думки не припускали, що можуть прийти до влади насильницьким шляхом: все сподівались на якісь демократичні зміни. Однак після заколоту Пригожина вони побачили, що можливий й інший шлях, який посадить їх у крісло в Кремлі. Однак вони все ще вірять, що імперія збережеться. Тому, резюмує нардеп, на певному етапі ці діячі стануть токсичними, хоча і можуть посприяти розвалу Росії.

Західні ж політики, на думку Дунди, це звичайні люди, які вже прожила життя і хочуть спокою: "Ти не хочеш стикатися з великими ризиками і бути у стані невизначеності". Тому вони не хочуть ні думати, ні займатись питанням розпаду імперії. Але він впевнений, що їм доведеться "підняти дупцю" і щось робити: "Їх історія тягне за мотузок, за собою. Вони вимушені іти, але вони не хочуть цього, борсаються, відбиваються, але історія їх тягне. Іншого варіанту там не існує".

Зазначимо, днями стало відомо про чергове рішення російського уряду — віднедавна усі регіони зобов'язані створити воєнізовані підрозділи, які будуть стежити за порядком, а також збивати дрони невідомого походження, якщо такі заявляться.

Між тим в Україні вже створено карту майбутнього розпаду російської імперії. Донедавна вона висіла у кабінеті голова ГУР Міноборони Кирила Буданова — було помітно сім частин, на які розпадеться РФ. Громадський діяч та волонтер Сергій Притула продав цю карту на аукціоні та вторгував 14 млн грн на закупівлю військового спорядження для ЗСУ.

Нагадуємо, у мережі з'явилась інформація про особливі вподобання Євгена Пригожина. Як з'ясували ЗМІ, екскухар Путіна мав "гарем незайманих" — сподівався, що це збереже йому молодість.

Тим часом Путін вирішує дилему — чи можна йому виїздити за кордон, оскільки він під загрозою арешту за міжнародним ордером. Врешті очільник Кремля відмовився від подорожі, наприклад, в ПАР: пошле замість себе міністра закордонних справ Сергія Лаврова.